Вышел официальный трейлер анимационного фильма "Муфаса: Король Лев"

Приквел римейка "Короля Льва" выйдет в прокат в конце этого года.

В Сети появился официальный украинский трейлер анимационного фильма Муфаса: Король Лев (Mufasa: The Lion King) от компании Disney.

Это приквел римейка "Король Лев", который вышел в 2019 году. Снят он с помощью компьютерной графики.

В ролике показали первое знакомство и дальнейшую дружбу между Муфасой и Шрамом под песню I Always Wanted A Brother.

По сюжету мудрый Рафики рассказывает дочери Симбы и Налы – Киари – историю о ее деде Муфасе, о том, как он получил власть.

Как и в фильме "Король Лев", Муфасу озвучил Аарон Пьер. Еще в ленте звучат голоса Мадса Миккельсена (лидер прайда лев Кирос), Дональда Гловера (Симба), Бейонсе (Нала) и ее дочери Блю Айви (Киара), а также Сета Рогена и Билли Айкнера (Пумба и Тимон).

В украинский прокат фильм "Муфаса: Король Лев" выйдет 19 декабря.

Оригинальный мультфильм "Король Лев" от Disney вышел в 1994 году, а 25 лет спустя состоялся релиз римейка с компьютерной графикой. Он собрал в прокате более $1,6 млрд при бюджете $250 млн – лента вошла в топ-3 фильма с рейтингом PG-13 по сборам в истории кино.

Читайте также: