Вышел официальный трейлер фантастического экшена "Подземелья и драконы: честь воров" с Крисом Пайном

В украинский прокат фильм выйдет в конце марта.

В Сети появился официальный трейлер фантастического экшена "Подземелья и драконы: честь воров" от Paramount Pictures. Режиссерами картины выступили Джон Фрэнсис Дели и Джонатан Голдштайн.

В украинский прокат фильм выйдет 30 марта, а 23 марта пройдут допремьерные показы.

В ленте сыграли Крис Пайн, Мишель Родригес, Джастис Смит, Хью Грант, Реге-Жан Пейдж, София Лиллис и другие.

Легендарная игра Dungeons and Dragons оживет на больших экранах в масштабной экранизации. Очаровательный вор и группа умелых авантюристов решают совершить эпическое ограбление, чтобы вернуть утраченную реликвию. Но все идет кувырком, когда на пути героев возникает неожиданное препятствие. Зрителей ждет фантастический мир с увлекательными приключениями.

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