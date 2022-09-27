Вышел трейлер фильма о легендарной артистке Уитни Хьюстон

Байопик о жизни погибшей певицы назван в честь ее хита — "Я хочу с кем-нибудь потанцевать".
В Сети появился официальный трейлер и постер фильма о Уитни Хьюстон – "Я хочу с кем-нибудь потанцевать" (I Wanna Dance With Somebody). Режиссером фильма выступил Кэйси Леммонс.
Музыкальную легенду в байопике сыграла британская актриса Наоми Акки.
Премьера картины в Украине запланирована на 22 декабря.
О фильме
Увлекательный байопик о легендарной Уитни Хьюстон от создателей фильма "Богемная рапсодия". История жизни и успеха одной из известнейших певиц современности на большом экране.
К слову, предыдущий биографический фильм о Уитни Хьюстон "Витни" вышел в 2015 году. Режиссером выступила Анджела Бассетт. Роль легенды сыграла выпускница шоу "Топ-модель по-американски" Яя Дакоста.
Напомним, Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года в возрасте 48 лет в отеле Beverly Hilton Hotel в Лос-Анджелесе по причине несчастного случая.
Обстоятельства гибели звезды до сих пор вызывают сомнения у ее поклонников. В ванной Уитни без сознания нашла ее тетя и ассистентка Мэри Джонс. Певицу пытались вернуть к жизни с помощью сердечно-легочной реанимации, но это не дало никаких результатов.
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