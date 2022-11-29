Вышиванки войны: дизайнер вплетает в орнаменты символы, рожденные широкомасштабным вторжением

Полномасштабное вторжение вылилось в творчестве дизайнера Светланы Волык в неожиданные орнаменты, в которых нашлось место и байрактарам, и хлопку, и колоскам пшеницы.

Дизайнер создала вышиванки, посвященные городам Украины: Сумы, Киев, Ирпень – у каждой свой орнамент. Совместное единое – они появились во время Великой войны.

Каждое платье – особое, говорит дизайнер. Черным по серому вышила она родные непокоренные Сумы. Много солнца – это Одесса. Там ее застала война. Голубизна Днепра и соборы – ее любимый Киев. Трезубцами и патриотическими лозунгами украсила вышиванку "Мариуполь" — по нему очень скучает.

На многих вышивках – золотистые колосья – они появились, когда от вражеских обстрелов массово горели пшеничные поля.

Новые орнаменты рождались чуть ли не каждый день, говорит Светлана, впрочем, долгое время оставались на бумаге. Снова взяться за работу вдохновили ВСУ. Все вышиванки появились в период освобождения Херсона.

Сейчас дизайнер ищет светящиеся в темноте нити, потому что сейчас везде отключение электроэнергии.

Полномасштабное вторжение вылилось в неожиданные орнаменты вышиванок

Очень гордится дизайнер тем, что ее вышиванки надевают на фронте и уже готовит вышиванки ко дню победы.

Читайте также: