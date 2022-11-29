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Вышиванки войны: дизайнер вплетает в орнаменты символы, рожденные широкомасштабным вторжением

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Вышиванки войны: дизайнер вплетает в орнаменты символы, рожденные широкомасштабным вторжением

Сумская создала новую коллекцию вышитых платьев и рубашек, которую назвала "Вышиванки войны".

Полномасштабное вторжение вылилось в творчестве дизайнера Светланы Волык в неожиданные орнаменты, в которых нашлось место и байрактарам, и хлопку, и колоскам пшеницы.

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Дизайнер создала вышиванки, посвященные городам Украины: Сумы, Киев, Ирпень – у каждой свой орнамент. Совместное единое – они появились во время Великой войны.

Каждое платье – особое, говорит дизайнер. Черным по серому вышила она родные непокоренные Сумы. Много солнца – это Одесса. Там ее застала война. Голубизна Днепра и соборы – ее любимый Киев. Трезубцами и патриотическими лозунгами украсила вышиванку "Мариуполь" — по нему очень скучает.

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На многих вышивках – золотистые колосья – они появились, когда от вражеских обстрелов массово горели пшеничные поля.

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Новые орнаменты рождались чуть ли не каждый день, говорит Светлана, впрочем, долгое время оставались на бумаге. Снова взяться за работу вдохновили ВСУ. Все вышиванки появились в период освобождения Херсона.

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Сейчас дизайнер ищет светящиеся в темноте нити, потому что сейчас везде отключение электроэнергии.

Полномасштабное вторжение вылилось в неожиданные орнаменты вышиванок

Полномасштабное вторжение вылилось в неожиданные орнаменты вышиванок

Очень гордится дизайнер тем, что ее вышиванки надевают на фронте и уже готовит вышиванки ко дню победы.

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Дата публикации
Просмотры
821
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