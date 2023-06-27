Вышла к фотографам в мятом костюме: супермодель Адриану Лиму подвел наряд на мероприятии

Звезда хотела акцентировать в этом образе внимание на декольте, но наряд сильно помялся.

42-летняя бразильская супермодель Адриана Лима, наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret, а также лицо рекламной косметической компании Maybelline, посетила 69-й кинофестивале в итальянском городе Таормина.

Женщина вышла на публику в фиолетовом шелковом брючном костюме, состоящем из легкого жакета и брюк. Жакет модель надела на голое тело, демонстрируя декольте.

А вот дополнила она образ черными туфлями и крупными серьгами. Но была также еще одна деталь, которая привлекала внимание, - слишком помятая ткань костюма.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

На мероприятие Адриана пришла в компании своего возлюбленного Андре Леммерса, в отношениях с которым с 2021 года. У пары есть совместный ребенок, которого модель родила 29 августа 2022 года.

Адриана Лима и Андре Леммерс / Фото: Getty Images

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