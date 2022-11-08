Вышла на дорожку в бюстгальтере: Ванесса Хадженс блистала на светской церемонии

33-летняя актриса Ванесса Хадженс посетила вчера церемонию CFDA Fashion Awards 2022, которая прошла в Нью-Йорке.
Знаменитость привлекла внимание публики и фотографов к своему образу, так как появилась на дорожке в полупрозрачном черном бюстгальтере с кружевной отделкой, подобрав к нему черную макси-юбку со шлейфом и белую прозрачную накидку.
Волосы Ванесса распустила, сделала макияж, акцентируя внимание и на глаза, и на губы, а также надела серьги с камнями в уши. Также у актрисы был драматический черный маникюр, а на пальцах сверкало несколько колец с крупными камнями.
На одном из снимков к Ванессе присоединилась 73-летняя дизайнер Вера Вонг. Она была в миниатюрном платье, высоких черных чулках и обута в лаковые туфли на очень высоких каблуках. Выглядела очень эффектно.
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