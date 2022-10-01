Вышла на подиум обнаженной: Беллу Хадид одели в "жидкое платье" прямо во время шоу бренда Coperni

Парижский бренд одежды и аксессуаров, созданный Себастьяном Мейером и Арно Вайяном и основанный в 2013 году удивил вчера всех присутствующих на их шоу во Франции.

Белла Хадид на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

25-летняя Белла Хадид вышла на подиум в одних телесных трусах-стрингах прикрыв обнаженную грудь руками и обута в белые босоножки на каблуках.

Прямо на подиуме на модели распылили специальный белый спрей, который впоследствии в соприкосновении с кожей превратился в белое платье.

Белла Хадид на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

Белла Хадид на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

Жидкость, которую наносили на тело Беллы состоит из хлопчатобумажных и синтетических волокон, замоченных в полимерном растворе, который испаряется при контакте с телом. Это разработка испанского дизайнера Манеля Торреса и компании Fabrican.

Финальный вариант платья получился с открытыми плечами и высоким разрезом до бедра. В нем Хадиди продефилировала перед публикой, собравшейся на шоу. Под бурные их аплодисменты.

Белла Хадид на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

Напомним, в Париже впервые свою коллекцию также представила дизайнер Виктория Бекхэм. Ее пришли поддержать все члены семьи.

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