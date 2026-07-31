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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
481
Время на прочтение
1 мин

Вышла на подиум со связанными руками: какой была 41-летняя Памела Андерсон на показе Vivienne Westwood

С тех пор, как вышло это культовое шоу, прошло уже 17 лет, но оно до сих пор привлекает внимание.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

После участия в весенне-летней рекламной кампании Vivienne Westwood, в которойПамела Андерсонснялась вместе с самой Вивь’ен Вествуд и её мужем Андреасом Кронталером, актриса продолжила сотрудничество с дизайнерами. Звезда сериала «Спасатели Малибу»вышла на подиум в Париже во время презентации осенне-зимней коллекции бренда Vivienne Westwood сезона 2009–2010 годов.

Памела представила тогда сразу три образа, каждый из которых соответствовал характерной для Вествуд гранж-стилистике, в которой она сочетала несочетаемое и экспериментировала. Среди нарядов, которые демонстрировала актриса, было длинное чёрное платье, дополненное вуалью с красным принтом и глубоким декольте.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон и Вивьен Вествуд / © Associated Press

Памела Андерсон и Вивьен Вествуд / © Associated Press

Однако больше внимания тогда привлекли образы в мини. Первый лук включал эклектичное сочетание вещей, среди которых можно было увидеть шорты, футболку с принтом и полосатый жакет. Образ дополняли сумка, гольфы и босоножки на каблуках.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Но изюминкой её дефиле стал выход с завязанными за спиной руками. На Памеле в тот момент были шорты-трусы из фатина, напоминавшие балетную пачку. Дополняла образ красная вуаль, накинутая на грудь актрисы и эффектно драпированная.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
481
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