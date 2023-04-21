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Вышла на прогулку: супермодель Эмили Ратажковски заметили в Нью-Йорке с сыном

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
496
Время на прочтение
1 мин
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Вышла на прогулку: супермодель Эмили Ратажковски заметили в Нью-Йорке с сыном

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Звезда попала под прицел фотографов в Нью-Йорке.

Известная американская модель Эмили Ратажковски после развода с мужем - продюсером Себастьяном Беар-Макклардом - ходит на прогулки с ребенком одна. На днях ее сфотографировали с двухлетним сыном Сильвестром, который сидел в детском велосипеде.

Эмили выбрала для прогулки трендовые широкие джинсы, кеды и опять надела топ, который не прикрывал живот. Также на ней была черная джинсовая куртка Courreges, а через плечо висела сумка оливкового оттенка от Loewe.

Завершили образ звезды очки в полукруглой оправе бордового оттенка и большие серьги-кольца.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Напомним, мужа Эмили бросила из-за его измены. Разрыв пары был таким же неожиданным для поклонников, как и их свадьба, ведь они поженились всего через три недели отношений. Как сейчас общается пара, неизвестно, но не так давно Беар-Маккларда обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин.

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Дата публикации
Просмотры
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