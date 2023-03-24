Вышла на улицу с мокрой головой: актриса Кэти Холмс удивила странным образом

Голливудская актриса и бывшая супруга Тома Круза не очень заморачивается по поводу внешнего вида, прежде чем выйти на улицу.
Кэти Холмс - одна из тех знаменитостей, которые гуляют по городу без огромного сопровождения охраны и сами ходят за покупками. Также часто актрису фотографируют во время ее прогулок по Нью-Йорку или когда она куда-то идет по своим рабочим делам.
Однако вчера Холмс действительно удивила, ведь появилась на улице с мокрыми и нерасчесанными волосами.
Кэти надела на голову вельветовую кепку, а также на ней была стеганая куртка цвета хаки, белая футболка и вязаный свитер, которые она сочетала с широкими джинсами и кроссовками. Через плече у актрисы висела черная сумка, а в руке она держала телефон.
К слову, недавно изданию DailyMail стало известно, что единственная дочь Кэти - Сури - от актера Тома Круза, собиралась в колледж. 17-летняя девушка начала подавать документы в учебные заведения Нью-Йорка и хочет изучать моду. Круз при этом в жизни молодой девушки никакого участия не принимает.
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