Вышла на улицу с мокрой головой: актриса Оливия Уайлд удивила странным образом

Актриса Оливия Уайлд, известная по роли в сериале "Доктор Хаус", немного удивила, ведь вышла на улицу с полностью мокрыми волосами.

39-летняя звезда сочетала стильный свободный комбинезон на широких лямках от бренда Sezane с белой майкой и бежевыми сабо на каблуках.

Звезда выглядела непринужденно, она несла в руке куртку, сумку, а на глазах у нее были солнцезащитные очки. Мокрые волосы она попыталась спрятать под синей кепкой, которая на самом деле является мерчем нашумевшего сериала "Белый лотос".

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Мокрая голова у женщины была потому, что она была после тренировки в зале. В таком виде она попадает под прицел фотографов довольно часто. Иногда она также демонстрирует пресс в топах.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

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