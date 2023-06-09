Вышла на улицу с мокрой головой: актриса Оливия Уайлд удивила странным образом

Знаменитость привлекла внимание свой прической.
Актриса Оливия Уайлд, известная по роли в сериале "Доктор Хаус", немного удивила, ведь вышла на улицу с полностью мокрыми волосами.
39-летняя звезда сочетала стильный свободный комбинезон на широких лямках от бренда Sezane с белой майкой и бежевыми сабо на каблуках.
Звезда выглядела непринужденно, она несла в руке куртку, сумку, а на глазах у нее были солнцезащитные очки. Мокрые волосы она попыталась спрятать под синей кепкой, которая на самом деле является мерчем нашумевшего сериала "Белый лотос".
Мокрая голова у женщины была потому, что она была после тренировки в зале. В таком виде она попадает под прицел фотографов довольно часто. Иногда она также демонстрирует пресс в топах.
Читайте также: