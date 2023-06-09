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Вышла на улицу с мокрой головой: актриса Оливия Уайлд удивила странным образом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
775
Время на прочтение
1 мин
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Вышла на улицу с мокрой головой: актриса Оливия Уайлд удивила странным образом

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Знаменитость привлекла внимание свой прической.

Актриса Оливия Уайлд, известная по роли в сериале "Доктор Хаус", немного удивила, ведь вышла на улицу с полностью мокрыми волосами.

39-летняя звезда сочетала стильный свободный комбинезон на широких лямках от бренда Sezane с белой майкой и бежевыми сабо на каблуках.

Звезда выглядела непринужденно, она несла в руке куртку, сумку, а на глазах у нее были солнцезащитные очки. Мокрые волосы она попыталась спрятать под синей кепкой, которая на самом деле является мерчем нашумевшего сериала "Белый лотос".

Оливия Уайлд / © Getty Images
Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Мокрая голова у женщины была потому, что она была после тренировки в зале. В таком виде она попадает под прицел фотографов довольно часто. Иногда она также демонстрирует пресс в топах.

Оливия Уайлд / © Getty Images
Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
775
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