Вышла на улицу с мокрыми волосами: Кэти Холмс удивила непринужденностью во время прогулки

Она совсем не переживает из-за своего внешнего вида.

45-летняя Кэти Холмс, которая также является бывшей женой Тома Круза, попала под прицел папарацци. Актрису заметили на улице в Нью-Йорке, когда она прогуливалась в кэжуал-образе.

На Кэти в тот день была полосатая длинная рубашка, которую она носила носила в сочетании с серыми трикотажными штанами, коричневыми сандалиями от Cos Suede, а также большой коричневой сумкой от бренда Khaite. Также она украсила шею несколькими нитями разноцветных бус с подвесками и глаза - большими солнцезащитными очками.

Однако особое внимание в этом луке привлекли волосы Холмс, ведь она их распустила и не высушила - актрисы вышла на улицу с мокрой головой.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Однако для Кэти так появляться на публике не что-то новое. Ранее она уже не раз была замечена папарацци с мокрыми волосами и совершенно по этому поводу не переживала.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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