Вышла в прозрачном топе и порвала брюки: с Джей Ло произошел конфуз на дорожке

В научно-фантастическом приключенческом фильме Лопес играет одну из главных ролей. На светское мероприятие 54-летняя актриса приехала в прозрачном белом топе с длинными рукавами и струящихся брюках-клеш.

Ее длинные темные локоны были уложены свободными волнами, а макияж подчеркивал сияющий цвет лица, темные дымчатые глаза и губы. На шее у Дженнифер было золотое колье, а также она сделала нюдово-прозрачный маникюр и надела несколько колец.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Выглядела актриса великолепно, вот только с ее брюками, похоже, произошел небольшой конфуз. Вероятно, Джен наступила на ткань обувью и на одной ноге штанина порвалась. Но публике это было практически не заметно.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дженнифер сейчас много времени проводит в Нью-Йорке. Ранее мы показывали вам ее любимый образ в широких джинсах.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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