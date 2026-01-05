Вышла в свет без Джастина Тимберлейка: Джессика Бил появилась в платье с золотыми блестками

Джессика Бил / © Associated Press

Джессика Бил была очень гламурной на мероприятии Critics Choice Awards 2026, которое состоялось в воскресенье, 4 января. 43-летняя актриса носила платье от бренда Lanvin из коллекции осень-зима 2025 с открытыми рукавами и халтером.

Наряд Джессики включал различную ткань: сетчатую, бархат, бежевую и с золотыми блестками. Спина у наряда была полностью обнаженной, а также у платья был длинный шлейф.

Актриса дополнила свой образ лаконичной прической с собранными волосами, легким макияжем в популярной эстетике «клин герл» («clean girl»), а также надела различные украшения из золота.

На мероприятие актриса пришла сама, без мужа Джастина Тимберлейка. Недавно об отношениях пары снова появились слухи в Сети, что якобы они на грани расставания, однако во время мероприятия Джессика публично похвалила своего мужа.

«Мне кажется, что я там среди его фанатов номер один», — сказала Бил Джастину Сильвестру из E! «Таких, как он, больше нет — никто не выступает так, как он, и не поет так, как он. Он приносит столько радости», — добавила она.

Бил, которую номинировали на награду за «Лучшую женскую роль в мини-сериале или телевизионном фильме» за работу в сериале «Лучшая сестра», призналась, что совсем не волнуется, как выглядит в толпе, поддерживая мужа.

«Мне все равно, если я буду выглядеть как сумасшедшая, — сказала она, — я буду танцевать на полную в течение двух с половиной часов».