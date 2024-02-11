Вышла в свет с бойфрендом-аристократом: звезда "Игры престолов" Софи Тернер посетила вечеринку

Девушка впервые появилась с бойфрендом на светском мероприятии, хотя ранее их неоднократно фотографировали папарацци во время романтичных прогулок и свиданий.

Звезда сериала "Игра престолов", британская актриса Софи Тернер, совсем недавно официально подтвердила новые отношения с британским аристократом Перегрином Пирсоном, а вчера, 10 февраля, появилась с ним на вечеринке в Лондоне. Звездное мероприятие было посвящено празднованию китайского Нового года.

Актриса надела наряд от Louis Vuitton, который состоял из серого топа и длинной юбки. Обе вещи украшали оборки. Свой образ для вечеринки девушка дополнила черными туфлями и золотыми украшениями.

Спутник девушки был в черном пиджаке с вышивкой дракона на груди, брюках, белой рубашке и галстуке-бабочке. Пара позировала перед камерами обнявшись и держа в руках напитки.

Софи Тернер и Перегрин Пирсон / Фото: Getty Images

В отношениях с Пирсоном Софи заподозрили еще в начале ноября прошлого года. До этого романа аристократ встречался с греческой и датской принцессой Марией-Олимпией, крестницей короля Великобритании Чарльза III.

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