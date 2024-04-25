Вышла в свет с сыном: супермодель Линда Евангелиста посетила светский гала-ужин в Нью-Йорке

На этом мероприятии она была удостоена награды.

58-летняя супермодель 90-х Линда Евангелиста стала чаще появляться на публике, а также показывать фотографам своего сына. Женщина и ее единственный сын Августин Джеймс Евангелиста посетили гала-ужин Groundbreaker Awards, который состоялся в Нью-Йорке.

С 2013 года ужин ежегодно собирает светил из сферы дизайна, развлечений, филантропии и бизнеса, чтобы воздать должное филантропическим достижениям множества поистине выдающихся людей. Линда оказалась в этом году среди лауреатов церемонии.

На мероприятии супермодель появилась в total black look. Она сочетала свободную блузу с полупрозрачными рукавами, а также длинную юбку с разрезом. Образ женщина дополнила укладкой с легкими локонами, матовым макияжем, а также серьгами в ушах.

Линда Евангелиста с сыном / Фото: Getty Images

Также после возвращения в мир моды Линда даже выходила на подиум. В прошлом году она посетила модное мероприятие Vogue World и продефилировала там на подиуме с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Тогда супермодели 90-х закрыли модное шоу в Лондоне в роскошных образах.

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