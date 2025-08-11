Вышли на прогулку: Хайди Клум показала фото со своей 81-летней мамой, детьми и мужем

Хайди Клум / © Getty Images

Реклама

52-летняя немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — поделилась в своем Instagram фотографиями с семейной прогулки, на которую она отправилась в компании своей 81-летней мамы Эрны, мужа — музыканта Тома Каулитца, и трех детей.

Супермодель позировала в обнимку с супругом. На прогулку она надела белую рубашку и серые джоггеры, которые дополнила бейсболкой и стеганой молочной сумкой Chanel. Том тоже был в спортивных штанах и футболке.

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум с мужем Томом Каулитцем / © Instagram Хайди Клум

На одном из фото Хайди позировала со своей мамой, которая как-то снималась вместе с дочерью и внучкой в рекламе бренда нижнего белья.

Реклама

Хайди Клум с мамой Эрной / © Instagram Хайди Клум

Отметим, Хайди Клум — многодетная мама, она воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.

На фото запечатлены два сына Хайди — Генри и Йохан, и дочь Лу.

Дети Хайди Клум (третий слева - Том Каулитц) / © Instagram Хайди Клум

Старший сын Клум — 19-летний Генри — пошел по стопам своей звездной мамы и недавно дебютировал на подиуме в Париже. Он принял участие в показе кутюрной коллекции Lena Erziak весна-лето 2025.

Ранее, напомним, Хайди Клум показала, как провела с мужем 6-ю годовщину их свадьбы.

Реклама