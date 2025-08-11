- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 2 мин
Вышли на прогулку: Хайди Клум показала фото со своей 81-летней мамой, детьми и мужем
Супермодель поделилась семейными снимками в Сети.
52-летняя немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — поделилась в своем Instagram фотографиями с семейной прогулки, на которую она отправилась в компании своей 81-летней мамы Эрны, мужа — музыканта Тома Каулитца, и трех детей.
Супермодель позировала в обнимку с супругом. На прогулку она надела белую рубашку и серые джоггеры, которые дополнила бейсболкой и стеганой молочной сумкой Chanel. Том тоже был в спортивных штанах и футболке.
На одном из фото Хайди позировала со своей мамой, которая как-то снималась вместе с дочерью и внучкой в рекламе бренда нижнего белья.
Отметим, Хайди Клум — многодетная мама, она воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе.
На фото запечатлены два сына Хайди — Генри и Йохан, и дочь Лу.
Старший сын Клум — 19-летний Генри — пошел по стопам своей звездной мамы и недавно дебютировал на подиуме в Париже. Он принял участие в показе кутюрной коллекции Lena Erziak весна-лето 2025.
Ранее, напомним, Хайди Клум показала, как провела с мужем 6-ю годовщину их свадьбы.