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Вышли на прогулку в праздник: Алека Болдуина сфотографировали в Нью-Йорке с женой и детьми

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Вышли на прогулку в праздник: Алека Болдуина сфотографировали в Нью-Йорке с женой и детьми

Алек Болдуин с семьей / Фото: Associated Press

Голливудский актер и его огромная семья были замечены фотографами на одной из центральных улиц города.

64-летняя знаменитость Алек Болдуин, его супруга Хилария и их пятеро детей вышли на прогулку по городу в поисках конфет на Хэллоуин.

Алек Болдуин с семьей / © Getty Images
Алек Болдуин с семьей / Фото: Getty Images

Дети Были одеты в костюмы, а родители решили остаться в обычной одежде.

Хилария держала на руках дочь Иларию Каталину Ирэну, которая совсем недавно родилась и стала седьмым общим ребенком для пары. Вероятно, малышка с мамой пока неразлучка, раз Хилария решила взять ее с собой, двух младших детей они оставили дома.

Алек Болдуин с семьей / © Getty Images
Алек Болдуин с семьей / Фото: Getty Images

Напомним, что Алека же есть еще одна старшая дочь - 27-летняя Айрленд Элис, родившаяся от отношений с актрисой Ким Бейсингер. Она, кстати, тоже нарядилась на праздник и поделилась снимком в Instagram.

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