Вышли все, но не вместе: исполнительницы главных ролей "Секса и города" продемонстрировали стильные образы

Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл появились в светском обществе, но не вместе, как в былые времена.

Сара Джессика Паркер присутствовала на церемонии вручения премии "Золотое сердце" в Нью-Йорке. На гала-вечере Сара Джессика появилась в компании своего коллеги по сериалу "И просто так…" Кристин Дэвис. Обе актрисы выбрали шикарные черные наряды для появления на публике и буквально блистали в лучах софитов.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер надела черное платье с кружевом, с пикантным вырезом на декольте, поясом на талии и кружевной отделкой. В руках актриса держала маленькую серебристую сумку и обула туфли на каблуках, которые переливались стразами. Она собрала волосы в пучок, сделала вечерний макияж и надела разные серьги в уши. На ее запястье сверкал тонки браслет оттенка металлик.

Кристин Дэвис была одета в черное классическое платье с V-образным декольте, тонким ремешком на талии и струящейся юбкой. Обута Кристин была в кожаные туфли-лодочки, а в руках держала черный переливающийся камнями клатч. У звезды был аккуратный макияж, каштановые волосы она уложила на бок волнами и надела цветочное колье и серьги-гвоздики с бриллиантами.

Кристин Дэвис / Фото: Getty Images

А Ким Кэттролл посетила другое мероприятие в Нью-Йорке, приехав на приеме по случаю премьеры фильма "Гладиатор 2". Она надела черный джемпер, кожаный бордовый жакет и прямые джинсы в сочетании с черными ботильонами на каблуках. У нее на лице был очень легкий макияж, а белокурые волосы распущены и уложены волнами. Ким позировала с Конни Нильсен.

Ким Кэттролл и Конни Нильсен / Фото: Getty Images

А Синтия Никсон посетила церемонию вручения премии "Золотое сердце" с Сарой Джессикой и Кристин Дэвис. На мероприятии актриса появилась в серебристом платье-бюстье и сером пальто с поясом на талии и обута в серые кожаные туфли-лодочки на каблуках. Образ звезда дополнила колье, серьгами-висюльками, серым клатчем, сделала макияж и укладку.

Синтия Никсон / Фото: Getty Images

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