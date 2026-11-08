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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
102
Время на прочтение
2 мин

Высокие вырезы и откровенные силуэты: самые эффектные образы звезд на гала-вечере LACMA 2026

7 ноября состоялся ежегодный благотворительный вечер LACMA Art+Film Gala.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

В этом году на мероприятии чествовали кинорежиссёра Дени Вильнева и латвийско-американскую художницу Вию Целминс. Сопредседателями мероприятия вновь выступили Леонардо Ди Каприо и член попечительского совета музея Ева Чоу. Дом моды Gucci вновь выступил главным спонсором мероприятия — эту роль бренд выполняет с самого момента основания гала-вечера в 2011 году. Музыкальным гостем вечера стала Розе из группы Blackpink. Средства, собранные в ходе мероприятия, будут направлены на поддержку кинопрограмм, выставок и образовательных инициатив музея.

Среди гостей мероприятия было немало известных деятелей шоу-бизнеса, в частности актёры, певцы, дизайнеры и модели. Все демонстрировали изысканные вечерние наряды, от которых у поклонников кружилась голова. Одни из самых эффектных платьев были без украшений, но главным их украшением стал высокий разрез на юбке.

Эмбер Валента

Супермодель выбрала для выхода в свет изысканное платье от Gucci. Бархатное платье с одним плечом украшали также шлейф, драпировка и изысканный орнамент на спине в виде монограммы бренда.

Эмбер Валента / © Getty Images

Эмбер Валента / © Getty Images

Эмбер Валента / © Associated Press

Эмбер Валента / © Associated Press

Виттория Черетти

Девушка актёра Леонардо Ди Каприо появилась на публике в элегантном платье архитектурного кроя от Gucci. Она дополнила наряд туфлями от Giuseppe Zanotti и украшениями от Nikos Koulis.

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Виттория Черетти / © Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли

После выхода на подиум Victoria’s Secret британская супермодель решила продолжать удивлять, поэтому выбрала платье весьма смелого дизайна. Спереди наряд выглядел очень сдержанно, но сзади имел чрезвычайно высокий разрез и обнаженную спину.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Рози Хантингтон-Уайтли / © Getty Images

Комментарии
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