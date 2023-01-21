Высокий блондин со светлыми глазами: участница "Холостяка-12" показала снимки со своим мужем

Вчера, 20 января, в эфире пост-шоу "Жизнь после проекта" участница "Холостяка-12" – актриса Виктория Варлей шокировала всех новостью о том, что она вышла замуж. Произошло это после проекта в прошлом году.

Ее избранником стал высокий блондин со светлыми глазами по имени Петр, с которым она познакомилась в США. Мужчина на 10 лет старше актрисы.

В эфире пост-шоу показали общие фотографии Вики и Петра.

А в Instagram Варлей опубликовала снимок с их свадебной фотосессии. На нем актриса предстала в белом обтягивающем экстремально коротком платье с вырезом на спине и в бежевых туфлях-лодочках. Свадебный образ она дополнила длинной фатой, низким пучком, деликатным ободком на голове и макияжем с акцентом на глазах.

Виктория Варлей с мужем/Instagram

Жених был одет в белую рубашку и черные брюки. В руке он держал черный пиджак.

В Instagram Stories Виктория рассказала, что у Петра родители – россияне. Свои первые годы он провел в Амстердаме, затем они семьей переехали в Финляндию, а затем в США. В Нью-Йорке мужчина прожил 31 год. Варлей также отметила, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину мужчина поддерживает нашу страну и вместе с ней помогает ВСУ.

Напомним, в пост-шоу Виктория рассказала, что познакомилась она со своим мужем через подругу, которая показала его ей в Instagram. Увидев фото Петра, Вика поняла, что это мужчина ее мечты и она выйдет за него замуж. Между ними завязалось общение, но в то время мужчина был женат, хотя и не жил с женой.

Тогда Варлей отправилась в Украину, чтобы принять участие в проекте "Холостяк". После шоу она вернулась в Майами, встретилась с Петром, который ей сказал, что уже официально развелся. Они стали встречаться. И в прошлом году во время завтрака дома Петр сделал Вике предложение руки и сердца. Варлей с радостью согласилась выйти за него замуж.

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