Высокий разрез вместо «голого» платья: как Изабели Фонтана обошла новые правила дресс-кода в Каннах

Изабели Фонтана / © Associated Press

Реклама

Она блистала на открытии этого знаменитого и гламурного мероприятия после того, как организаторы фестиваля объявили, что ужесточили правила дресс-кода.

Изабели Фонтана / © Associated Press

Теперь на красной дорожке запрещены «голые» платья, а также слишком длинные шлейфы и огромные юбки, которые мешают остальным гостям мероприятия. Изабели же решила немного обойти этот запрет и вышла на красную дорожку хоть и не в прозрачном платье, но с высоким разрезом до бедра.

Модель-суперзвезда носила наряд роскошного оттенка от бренда Nicolas Jebran. У ее платья был высокий ворот, а также американская пройма, в зоне бедер платье украшала драпировка, а на спине — шлейф.

Реклама

Изабели Фонтана / © Associated Press

Также нельзя не отметить огромную брошь, которой Изабели дополнила наряд. Это было украшение от Elsa Jin в виде больших цветов.

Изабели Фонтана / © Associated Press

Украшение от этого ювелирного бренда модель надевает не впервые. Также в прошлом году на красной дорожке Каннского кинофестиваля изделием от Elsa Jin Изабели Фонтана украсила волосы.

Изабели Фонтана в 2024 году / © Associated Press

Изабели Фонтана в 2024 году / © Associated Press

Изабели Фонтана / © Getty Images Изабели Фонтана / © Getty Images Изабели Фонтана / © Getty Images Изабели Фонтана / © Associated Press Изабели Фонтана / © Associated Press Изабели Фонтана / © Associated Press Изабели Фонтана / © Associated Press Изабели Фонтана / © Getty Images Изабели Фонтана / © Getty Images Изабели Фонтана / © Getty Images Изабели Фонтана / © Getty Images Изабели Фонтана / © Getty Images Изабели Фонтана / © Getty Images