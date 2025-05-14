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- Шоу-бизнес
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Высокий разрез вместо «голого» платья: как Изабели Фонтана обошла новые правила дресс-кода в Каннах
Бразильская супермодель и звезда бельевого бренда Victoria’s Secret, 41-летняя Изабели Фонтана, вышла на красную дорожку в Каннах.
Она блистала на открытии этого знаменитого и гламурного мероприятия после того, как организаторы фестиваля объявили, что ужесточили правила дресс-кода.
Теперь на красной дорожке запрещены «голые» платья, а также слишком длинные шлейфы и огромные юбки, которые мешают остальным гостям мероприятия. Изабели же решила немного обойти этот запрет и вышла на красную дорожку хоть и не в прозрачном платье, но с высоким разрезом до бедра.
Модель-суперзвезда носила наряд роскошного оттенка от бренда Nicolas Jebran. У ее платья был высокий ворот, а также американская пройма, в зоне бедер платье украшала драпировка, а на спине — шлейф.
Также нельзя не отметить огромную брошь, которой Изабели дополнила наряд. Это было украшение от Elsa Jin в виде больших цветов.
Украшение от этого ювелирного бренда модель надевает не впервые. Также в прошлом году на красной дорожке Каннского кинофестиваля изделием от Elsa Jin Изабели Фонтана украсила волосы.