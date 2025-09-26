Высокий ворот, деним и много вышивки: Кира Найтли появилась на премьере в креативном платье

Кира Найтли / © Associated Press

Британская актриса Кира Найтли посетила премьеру фильма «Женщина в каюте № 10», в котором сыграла главную роль. Эта картина стала экранизацией одноименного популярного романа писательницы Рут Уэйр, опубликованного в 2016 году.

Кира надела на мероприятие красивое и оригинальное платье от знаменитого лондонского бренда Erdem, сшитое в винтажном стиле. Платье было из денима горчичного цвета и украшено вышитыми цветами и листья, изысканной отделкой из бисера и кружева, а также сверкающими камнями и пайетками.

Кира Найтли / © Associated Press

Кира надела с платьем коричневый двойной пояс с пряжками, чтобы подчеркнуть тонкую талию, а кружевной воротник придавал образу романтической драмы.

Также актриса надела черные ботинки на шнуровке с контрастными белыми шнурками, а завершающим штрихами лука были макияж и лаконичная прическа.

Кира Найтли / © Associated Press

Напомним, что также наряд от Erdem Найтли надела на вечеринку у Лондоне. Ее коктейльное платье-коллаж было из смешанного атласа с абстрактным цветочным принтом в бирюзовом цвете, дополненное художественными принтами от Кей Доначи — современной художницы из Лондона.

Кира Найтли / © Getty Images