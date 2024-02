Выставила грудь: Кара Делевинь в прозрачном платье с глубоким вырезом пришла на вечеринку

Кара Делевинь посетила вечеринку British Vogue And Tiffany & Co. Celebrate Fashion And Film Party 2024, состоявшейся в Лондоне.

Там модель появилась в обольстительном образе. На ней было прозрачное черное платье, украшенное камнями, из коллекции весна-лето 2024 года бренда Stella McCartney. Главный акцент в ее аутфите был на глубоком декольте, который подчеркнул ее сексуальную грудь.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Свой лук Кара дополнила черными босоножками. Из украшений она использовала только кольца с камнями.

Делевинь распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками.

Напомним, на мероприятии побывала также Кайя Гербер, сияющая в миниатюрном золотом платье с торочкой от Celine.

