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- Шоу-бизнес
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Выставила грудь на показ: актриса в черном обтягивающем платье собралась на ночное ток-шоу
Внимание папарацци на улицах Нью-Йорка привлекла Кристин Каваллари, которая сверкнула пышным бюстом.
Американская актриса Кристин Каваллари попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном» (Watch What Happens Live With Andy Cohen).
Для своего появления там она выбрала черное обтягивающее платье миди, в котором выглядела стройно. Главный акцент в аутфите Кристин был на откровенном декольте, под которое она надела черный бюстгальтер на бретельках, который подчеркнул ее пышный и соблазнительный бюст.
Лук Каваллари дополнила черными босоножками на шпильках. Актриса сделала аккуратную собранную прическу, макияж с пышными ресницами и бежевой помадой и белые маникюр и педикюр. Лаконические золотые украшения завершили образ Кристин.