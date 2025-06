Выставила грудь на показ: актриса в черном обтягивающем платье собралась на ночное ток-шоу

Кристин Каваллари / © Getty Images

Американская актриса Кристин Каваллари попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном» (Watch What Happens Live With Andy Cohen).

Для своего появления там она выбрала черное обтягивающее платье миди, в котором выглядела стройно. Главный акцент в аутфите Кристин был на откровенном декольте, под которое она надела черный бюстгальтер на бретельках, который подчеркнул ее пышный и соблазнительный бюст.

Кристин Каваллари / © Getty Images

Лук Каваллари дополнила черными босоножками на шпильках. Актриса сделала аккуратную собранную прическу, макияж с пышными ресницами и бежевой помадой и белые маникюр и педикюр. Лаконические золотые украшения завершили образ Кристин.

