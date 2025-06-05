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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Выставила грудь на показ: актриса в черном обтягивающем платье собралась на ночное ток-шоу

Внимание папарацци на улицах Нью-Йорка привлекла Кристин Каваллари, которая сверкнула пышным бюстом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кристин Каваллари

Кристин Каваллари / © Getty Images

Американская актриса Кристин Каваллари попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на шоу «Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном» (Watch What Happens Live With Andy Cohen).

Для своего появления там она выбрала черное обтягивающее платье миди, в котором выглядела стройно. Главный акцент в аутфите Кристин был на откровенном декольте, под которое она надела черный бюстгальтер на бретельках, который подчеркнул ее пышный и соблазнительный бюст.

Кристин Каваллари / © Getty Images

Кристин Каваллари / © Getty Images

Лук Каваллари дополнила черными босоножками на шпильках. Актриса сделала аккуратную собранную прическу, макияж с пышными ресницами и бежевой помадой и белые маникюр и педикюр. Лаконические золотые украшения завершили образ Кристин.

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