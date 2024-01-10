Выставила грудь напоказ: актриса в прозрачном и экстремально коротком платье пришла на вечеринку

Александра Андервуд выбрала для своего выхода откровенный наряд.

Американская актриса Александра Андервуд посетила вечеринку в Лос-Анджелесе. Там звезда появилась в провокационном аутфите.

Девушка была одета в прозрачное белое экстремально короткое платье, расшитое стразами, бисером и жемчугом. Наряд имел бахрому с жемчугом разного размера и глубокое декольте, которым она прижала свой пышный бюст.

Александра Андервуд / Фото: Getty Images

Аутфит Андервуд дополнила прозрачными босоножками на шпильках и лаконичными золотыми серьгами-кольцами. Она сделала аккуратную укладку, макияж с помадой и пышными накладными ресницами, а также французский маникюр с акцентным черным цветом.

Напомним, актриса Джерни Смоллетт на церемонию вручения наград Governors Awards в Лос-Анджелесе пришла в кружевном платье цвета марсала от бренда Louis Vuitton.

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