Выставила грудь на показ: дрэг-квин в жакете с откровенным декольте появилась на улицах Нью-Йорка

Мисс Peppermint / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала мисс Peppermint, настоящее имя которой — Агата Пепперминт. Она является американской актрисой, певицей, телеведущей, дрэг-квин и активисткой. Peppermint заняла второе место в девятом сезоне реалити-шоу RuPaul’s Drag Race. Также она стала первой трансгендерной актрисой, которая сыграла главную роль на Бродвее.

Мисс Peppermint шла на гала-концерт по случаю 40-летия GLAAD в Cipriani 25 Broadway. Знаменитость выглядела эффектно. На ней были черные леггинсы-сапоги и белый приталенный двубортный жакет с откровенным декольте, из которого едва не выпала ее пышная грудь. Для привлекательности она нанесла на свой бюст шиммер, который сверкал от вспышек фотокамер.

Лук актриса дополнила черными прозрачными перчатками, черным клатчем со стразами и черной вместительной сумкой. У нее была объемная укладка с локонами, насыщенный вечерний макияж, золотые серьги в ушах, золотое колье с бриллиантами на шее и золотой браслет на руке.