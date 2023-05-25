Выставила грудь на показ: Кара Делевинь сходила на вечеринку в Нью-Йорке

Британская модель посетила 74-й ежегодный благотворительный вечер Parsons Benefit в Нью-Йорке.

30-летняя Кара Делевинь блистала на дорожке в брючном костюме с очень пикантным декольте из осенне-зимней коллекции 2023 от Balmain. Кара выставила на обозрение публики свою пышную грудь, сделала дерзкий насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы помадой. И, похоже, девушка снова надела парик.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Ранее мы видели ее в образе Карла Лагерфельда на красной дорожке Met Gala 2023. Тогда манекенщица тоже произвела фурор, надев серебристый короткий парик от Ноа Скотта, белое мини-платье-рубашку от Лагерфельда, и черные чулки до бедра.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

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