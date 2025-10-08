Выставила грудь на показ: модель в смелом платье с откровенным декольте развлеклась на вечеринке

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американская модель Брукс Нейдер с бокалом вина попала в объективы папарацци в Милане. Она в соблазнительном образе повеселилась на вечеринке.

На девушке было смелое прозрачное платье миди на бретельках, расшитое серебряными пайетками, бисером и камнями.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Главный акцент в ее луке был на откровенном V-образном вырезе, который подчеркнул ее красивый бюст.

Аутфит Нейдер дополнила золотистыми босоножками. У нее была прическа с локонами, макияж с розовыми румянами и молочный маникюр.

Напомним, Брукс Нейдер на фэшн-показ бренда Messika в Париже пришла в черном платье макси с прозрачными вставками и обнаженными плечами.