- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 1 мин
Выставила грудь на показ: модель в смелом платье с откровенным декольте развлеклась на вечеринке
Брукс Нейдер красивым нарядом подчеркнула пышное декольте.
Американская модель Брукс Нейдер с бокалом вина попала в объективы папарацци в Милане. Она в соблазнительном образе повеселилась на вечеринке.
На девушке было смелое прозрачное платье миди на бретельках, расшитое серебряными пайетками, бисером и камнями.
Главный акцент в ее луке был на откровенном V-образном вырезе, который подчеркнул ее красивый бюст.
Аутфит Нейдер дополнила золотистыми босоножками. У нее была прическа с локонами, макияж с розовыми румянами и молочный маникюр.
Напомним, Брукс Нейдер на фэшн-показ бренда Messika в Париже пришла в черном платье макси с прозрачными вставками и обнаженными плечами.