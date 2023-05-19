Выступила с благотворительной миссией: Оля Полякова назвала сумму, которую пожертвовала детям-сиротам

Оля Полякова на днях выступила с благотворительными концертами "Все будет хорошо. На бис" в Киеве. Получившуюся прибыль со своих выступлений – 500 тысяч гривен – она пожертвовала на медицинское страхование детей-сирот, которых эвакуировали с территорий активных боевых действий в Украине в Турцию.

Детьми занимается благотворительный проект "Детство без войны", послом которого является Полякова. Ежемесячно дети, которых почти семьсот, нуждаются в медицинском обследовании, консультациях специалистов и лечении, на что нужны значительные средства.

Оля Полякова посетила детей-сирот в Турции/Прессслужба

"Сейчас люди охотно донатят на ВСУ, собирают средства на покупку дронов, амуниции, устройств ночного видения. Это, конечно, крайне важные для Украины и нашей победы вещи. Но нужно помнить, что у нас есть дети, многие остались без родительской любви. Позаботиться об этих детках можем только мы. Вместе с проектом мы делаем все для того, чтобы у детей была возможность находиться в безопасности, приобретать знания, жить в прекрасных условиях, в прекрасном климате, среди цветущих мандарин.

А дети – такие дети. С ними постоянно что-то случается и поэтому медицинское сопровождение критически важно. За год работы проекта было 1770 обращений к врачам от детей. Поэтому наша поддержка в медицинском страховании очень важна. И каждый может помочь этим детям. Ведь именно они будут восстанавливать Украину после победы. Они и есть наше будущее", – сказала Оля.

Оля Полякова посетила детей-сирот в Турции/Прессслужба

Напомним, Оля Полякова в апреле посетила детей-сирот в Турции. Для нее они подготовили концерт, на котором демонстрировали свои таланты. Артистка вместе с ними пела, танцевала, рисовала и фотографировалась. Больше о встрече певицы с детьми в Турции читайте в нашем материале.

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