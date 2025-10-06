Вывела своего "аллигатора" в свет: Лана Дель Рей появилась на Неделе моды с мужем

Лана Дель Рей и ее муж / © Getty Images

Певица Лана Дель Рей вышла замуж в прошлом году за Джереми Дюфрена и этот брак стал настоящей сенсацией в мире богатых и знаменитых. Новоиспеченный муж звезды не актер и не певец, а владелец компании, которая занимается экскурсиями по местах обитения аллигаторов в Луизиане. Джереми обычно не появлялся на публике в женой, а когда сопровождал ее на концертах, то скромно прятался за кулисами. Однако в минувшие выходные певица вывела возлюбленного в свет — они вместе появились на Неделе моды в Париже. Джереми и Лана посетили показ бренда Valentino, во время которого была представлена коллекцию весна-лето 2026.

Певица надела на мероприятие серо-фиолетовое платье в пол, которое украшали складки и драпировки. У наряда также были тонкие бретельки, бант на талии и отделка из меха на бретельках, которые спускались на ее руки. Образ она дополнила серебристыми босоножками, украшениями и гламурной небольшой сумкой из вышивкой бисером, которая выполнена в ретро-эстетике. Джереми тоже надел лук от известного бренда — «ловец» аллигаторов носил синий костюм в стиле кэжуал, трикотажную футболку и коричневые ботинки. На голове у него была кепка с названием бренда.

Лана Дель Рей и ее муж Джереми Дюфрен в Париже / © Getty Images

Напомним, что недавно Лана также показа новые фотографии со своей свадьбы и раскрыла имя дизайнера, который создал ее платье. Оказывается, наряд певицы сшила Мэйси Уайснер, основательница лос-анджелесского бренда Cinq.

