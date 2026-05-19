- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Вызвала фурор драгоценностями: невеста Роналду посетила Канны и вышла на красную дорожку
Постоянная гостья мероприятия вновь привнесла на набережную Круазет свою фирменную элегантность и гламур.
Инфлюэнсер и невеста звездного футболиста Криштиану Роналду, 32-летняя Джорджина Родригес, вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля, который проходит во Франции. Красавица посетила премьеру фильма «Фьорд», главные роли в котором исполнили Себастиан Стэн и Ренате Реинсве.
Джорджина продемонстрировала перед камерами изысканное платье из кружева, которое было выполнено из нежного пепельного оттенка лилового. У платья было декольте-сердце без бретелек, которое украшали складки ткани.
Также драпировка ткани повторялась на животе, а юбка в фасоне «русалка» красиво подчеркивала фигуру Родригес.
Однако центральным элементом лука женщины стало не платье, а драгоценности. Она появилась в роскошных украшениях Chopard, в частности, потрясающем колье со 152 изумрудными бусинами вокруг центрального изумруда весом 13,86 карата, украшенного каскадом бриллиантов.
Также она не забыла и о своем потрясающем помолвочном кольце с огромным бриллиантом, которое возлюбленный подарил Джорджине.