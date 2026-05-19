ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
81
Время на прочтение
1 мин

Вызвала фурор драгоценностями: невеста Роналду посетила Канны и вышла на красную дорожку

Постоянная гостья мероприятия вновь привнесла на набережную Круазет свою фирменную элегантность и гламур.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Associated Press

Инфлюэнсер и невеста звездного футболиста Криштиану Роналду, 32-летняя Джорджина Родригес, вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля, который проходит во Франции. Красавица посетила премьеру фильма «Фьорд», главные роли в котором исполнили Себастиан Стэн и Ренате Реинсве.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина продемонстрировала перед камерами изысканное платье из кружева, которое было выполнено из нежного пепельного оттенка лилового. У платья было декольте-сердце без бретелек, которое украшали складки ткани.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Также драпировка ткани повторялась на животе, а юбка в фасоне «русалка» красиво подчеркивала фигуру Родригес.

Однако центральным элементом лука женщины стало не платье, а драгоценности. Она появилась в роскошных украшениях Chopard, в частности, потрясающем колье со 152 изумрудными бусинами вокруг центрального изумруда весом 13,86 карата, украшенного каскадом бриллиантов.

Джорджина Родригес / © Associated Press

Джорджина Родригес / © Associated Press

Также она не забыла и о своем потрясающем помолвочном кольце с огромным бриллиантом, которое возлюбленный подарил Джорджине.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
81
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie