Вызывает восхищение: Памела Андерсон появилась на публике в мини с гламурной бахромой

56-летняя актриса Памела Андерсон - звезда популярного в 90-х сериала "Спасатели Малибу" - вышла в свет в Нью-Йорке. Она посетила светский ужин журналистки Анны Винтур, который та организовала в преддверии Met Gala - ежегодного благотворительного мероприятия на котором собирают средства для Метрополитен-музея.

Это была приватная вечеринка, но Андерсон подловили возле входа в заведение. На актрисе была белая рубашка классического фасона, которую она заправила в гламурную бежевую мини-юбку украшенную множеством бахромы со стразов.

Также Памела дополнила наряд бежевыми туфлями на каблуках, а также распустила волосы и уже традиционно для себя отказалась от макияжа - она только нанесла на губы прозрачный блеск и сделала нежный длинный маникюр нюдового цвета. Выглядела женщина очень красиво, а ее веснушки на щеках добавляли миловидности.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Поскольку Памела посетила этот званый ужин 5 мая, скорее всего она появится среди гостей Met Gala этим вечером. Какой наряд наденет звезда пока, конечно же, тайна, но ожидается, что это будет что-то винтажное, поскольку тема этого бала звучит так: "Спящие красавицы: возрождение моды".

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