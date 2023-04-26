Вжился в образ Кена: Райан Гослинг появился на мероприятии в розовом наряде

Актер оделся, как его персонаж в фильме.
Этим летом выходит комедийный фильм культовой кукле от Mattel Барби. Главные роли в картине сыграют Марго Робби и Райан Гослинг.
Вчера пара посетила CinemaCon, где рассказала о своем будущем проекте. Оба актера были одеты в розовые луки, ведь это главный цвет вселенной куклы Барби.
Но если Марго выбрала мини и топ-бюстье от бренда Prada, то Райан отдал предпочтение ярко-розовой куртке от Acne Studios, которую сочетал с белой футболкой с надписью Грета Гервиг - это имя режиссера и сценариста фильма.
Также на нем были темные джинсы с ремнем и ботинки. Волосы Райан уложил в небрежную прическу.
Грета Гервиг, кстати, тоже посетила CinemaCon и выступила на мероприятии. Также на сцену вышла актриса Америка Феррера, она тоже сыграет в этом фильме.
В украинском прокате фильм "Барби" выйдет 20 июля 2023 года.
Также напомним, что первые кадры со съемок фильма, где Марго Робби и Райан Гослинг в образах Барби и Кена, уже просочиличь в Сеть.
Читайте также:
- Опять весь в Gucci: Райан Гослинг удивил выбором яркого образа для красной дорожки
- Редкий выход: Райан Гослинг появился на красной дорожке в голубом костюме и с новым цветом волос
- Красивая пара: Клэр Фой и Райан Гослинг представили на кинофестивале свой новый фильм