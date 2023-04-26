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Вжился в образ Кена: Райан Гослинг появился на мероприятии в розовом наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
56
Время на прочтение
1 мин
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Вжился в образ Кена: Райан Гослинг появился на мероприятии в розовом наряде

Райан Гослинг / Фото: Associated Press

Актер оделся, как его персонаж в фильме.

Этим летом выходит комедийный фильм культовой кукле от Mattel Барби. Главные роли в картине сыграют Марго Робби и Райан Гослинг.

Вчера пара посетила CinemaCon, где рассказала о своем будущем проекте. Оба актера были одеты в розовые луки, ведь это главный цвет вселенной куклы Барби.

Но если Марго выбрала мини и топ-бюстье от бренда Prada, то Райан отдал предпочтение ярко-розовой куртке от Acne Studios, которую сочетал с белой футболкой с надписью Грета Гервиг - это имя режиссера и сценариста фильма.

Райан Гослинг / © Associated Press
Райан Гослинг / Фото: Associated Press

Также на нем были темные джинсы с ремнем и ботинки. Волосы Райан уложил в небрежную прическу.

Райан Гослинг / © Associated Press
Райан Гослинг / Фото: Associated Press

Грета Гервиг, кстати, тоже посетила CinemaCon и выступила на мероприятии. Также на сцену вышла актриса Америка Феррера, она тоже сыграет в этом фильме.

Райан Гослинг, Марго Робби, Америка Феррера и Грета Гервиг / © Associated Press
Райан Гослинг, Марго Робби, Америка Феррера и Грета Гервиг / Фото: Associated Press

В украинском прокате фильм "Барби" выйдет 20 июля 2023 года.

Также напомним, что первые кадры со съемок фильма, где Марго Робби и Райан Гослинг в образах Барби и Кена, уже просочиличь в Сеть.

Марго Робби и Райан Гослинг / © Getty Images
Марго Робби и Райан Гослинг / Фото: Getty Images
Марго Робби / © Getty Images
Марго Робби / Фото: Getty Images
Марго Робби / © Getty Images
Марго Робби / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
56
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