Вжился в образ Кена: Райан Гослинг появился на мероприятии в розовой рубашке и костюме Gucci

Райан Гослинг крайне редко появляется на публике, но в четверг, 20 апреля, немного попозировал фотографам в Лондоне по прибытии на вечеринку, посвященную 60-летию TAG Heuer Carrera.

Актер является амбассадором этого часового бренда уже несколько лет и, конечно же, на мероприятии появился с соответствующим аксессуаром на запястье.

Гослинг надел для мероприятия костюм от бренда Gucci, коричневые лоферы под крокодиловую кожу и розовую рубашку.

Райан Гослинг / Фото: Getty Images

Образ актера и выбор рубашки явно намекает на его новый проект с Марго Робби - фильм о "Барби". В комедии Райан сыграет бойфренда девушки - Кена. Некоторые кадры актеров со съемок уже просочились в Сеть, а также студия Warner Bros. Pictures презентовала трейлер.

Марго Робби и Райан Гослинг / Фото: Getty Images

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