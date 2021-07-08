Взрыв цвета: Кьяра Ферраньи вышла на красную дорожку Канн в ярком образе

Это был очень эффектный выход.
Известный модный блогер, модель и дизайнер Кьяра Ферраньи, которая недавно стала мамой во второй раз, приехала в Канны и вышла на красную дорожку в день премьеры фильма "Стиллуотер", режиссером которого стал Том Маккарти, а главную роль исполнил Мэтт Деймон.
В то время, как большинство звезд сделали ставку на сексуальность, Кьяра сделала ставку на цвет. Ее корсетное платье с летящим шлейфом было самым ярким пятном на красной дорожке 74-го каннского кинофестиваля за все три прошедших дня.
Прическа модели была тоже немного необычной, она распустила волосы, но по сторонам от лица заплела две небольших косички.
А топ-модели в этот день вышли на красную дорожку в привычно роскошных образах. Изабель Гулар надела прозрачный, расшитый бисером, комбинезон.
А Фрида Аасен блистала в золотом платье.
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