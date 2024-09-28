Взяла маленького сына на модное шоу: Эмили Ратажковки прилетела в Париж на Неделю моды

Сына на Неделю моды она с собой взяла впервые.

Американская модель, активистка и писательница - 33-летняя Эмили Ратажковски - попала под прицел фотографов в Париже. Ее сфотографировали на улице, когда она направлялась на показ бренда Loewe весна-лето 2025.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Впервые на это мероприятие Эмили взяла своего маленького сына Сильвестра Аполло Бира. Она несла мальчика на руках, а он только любопытно рассматривал собравшуюся толпу.

Одета звезда была в стильный наряд от Loewe. Она сочетала клетчатую рубашку и кожаную юбку миди. Также на Ратажковски были черные сапоги, которые она обула несмотря на теплую погоду. Образ звезды завершили солнцезащитные очки, макияж и золотые украшения. Малыш Сильвестр был одет в оверсайз футболку, фиолетовые штаны и ботинки.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Напомним, что в прошлом году 3 марта ,в рамках Недели моды в Париже, она посетила показ коллекции осень-зима 2023-2024 бренда Loewe. Девушка привлекла к себе тогда особое внимание, поскольку пришла на шоу в очень оригинальном образе - надела черные широкие брюки классического фасона с металлическим топом в виде огромного цветка каллы.

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