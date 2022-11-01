Взяла сына на тусовку: эпатажная Джулия Фокс посетила хэллоуинскую вечеринку Хайди Клум

Хотя образ девушки кажется мрачным и злым, но на самом деле это не так.

Модель и актрисы Джулия Фокс опять оказалась под прицелом папарацци, но на этот раз в Нью-Йорке, куда прилетела на прошлой неделе. В "Большом яблоке" знаменитость уже несколько раз видели в эпатажных полуголых образа на улице, а на этих выходных она решила посетить знаменитую вечеринку супермодель Хайди Клум.

Но пришла на эту тусовку звезда не одна, а в компании своего маленького сына Валентино.

Маму и малыша сфотографировали на улице, по пути на мероприятие.

Джулия Фокс с сыном / Фото: Getty Images

Фокс и ее сын были одеты в парные костюмы - героев знаменитой детской сказки "Там, где живут чудовища" американского писателя и художника Мориса Сендака.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Книга входит в число самых продаваемых в мире, она переведена на множество языков. Также по ней снят мультфильм, поставлена опера, а в 2009 году был выпущен полнометражный фильм, имевший большой успех.

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