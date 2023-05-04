Warner Bros. презентовала эпический трейлер второй части фантастического фильма "Дюна"

В Сети появился дублированный трейлер самого ожидаемого научно-фантастического фильма года от кинокомпании Warner Bros. Pictures – "Дюна: Вторая часть". Режиссером и сценаристом саги выступил Дэнни Вильнев, а композитором – Ханс Циммер. За основу фильма взяли вторую часть романа Фрэнка Герберта "Дюна".

Фото Warner Bros.

Съемки фильма проходила в Будапеште, Италии, пустынях Абу-Даби и Иордании – они длились пять месяцев и завершились в декабре прошлого года.

Фото Warner Bros.

В ленте мы увидим актеров из предыдущей части: Тимоти Шаламе (Пол Атрид), Зендея (Чани), Джош Бролин (Гурни Галлек), Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Дэйв Батиста (Зверь Раббан) и другие.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Появятся и новые актеры: Флоренс Пью (принцесса Ирулан), Лея Сейду (Марго Фенриг), Остин Батлер (племянник барона Харконнена Фейд-Раута).

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

В центре сюжета второй части культовой ленты – мифическое путешествие Пола Атрейдеса и фремен. Пол хочет отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. Главный герой сталкивается с выбором между любовью всей своей жизни и уделом известной вселенной. Он делает все, чтобы предотвратить ужасное будущее, которое может предсказать только он.

В украинский прокат фильм выйдет 2 ноября 2023 года.

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