"Я актриса – мне нужно шевелить бровями": Сара Джессика Паркер рассказала, почему не колет ботокс

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер опять высказалась на тему старения и эйджизма. В интервью изданию The Telegraph 58-летняя актриса заявила, что ее раздражают вопросы подобного характера.

"Меня сбивает с толку тот факт, что большинство мужчин моего возраста просто никогда не спрашивают о старении, - говорит она. - Мы все просыпаемся, занимаемся миллионом разных дел, и нам просто нужно продолжать жить своей жизнью – я просто не понимаю, почему такой упор делается на размышления о старении".

Паркер пробовала Sofwave (ультразвуковую процедуру для подтяжки кожи, ставшую популярной в этом году) и делала гликолевый пилинг у дерматолога, но ботоксу однозначно сказала нет.

Сара Джессика Паркер / Фото: Associated Press

"Я не могу говорить за других людей и не против того, чтобы кто-то что-то делал. Это просто не то, чем я хочу заниматься. А еще я актриса – мне нужно шевелить бровями. Я призвана делиться эмоциями и общаться с помощью своего лица, которое, по моему мнению, должно двигаться. [...] Это то, что я чувствую к себе, и это совершенно не означает, что то же самое относится и к кому-то другому. Мы все разные, и мне это нравится в женщинах. Люди должны выбирать делать то, что они хотят, и найти способ, который поможет им чувствовать себя лучше, когда они выходят за дверь", - признается 58-летняя актриса.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также Паркер призналась, что не делает ничего особенного и ее уход довольно простой.

"Он (уход - Прим. ред.) должен быть простым и эффективным. Мой режим: дневной крем с SPF, может быть, сыворотка и ночной крем. Вот и все. И еще лучше, если это не будет стоить много долларов", - говорит она.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Напомним, недавно пластический хирург Ричард Вестрайх в эксклюзивном интервью The US Sun высказался по поводу внешности Паркер. Врач заявил, что, по его мнению, актрисы сериала "Секс в большом городе" на протяжении многих лет делали профилактические процедуры и назвал, какие "уколы красоты" делала Сара Джессика Паркер.

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