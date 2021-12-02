"Я безумно рад": психолог Роман Свечкоренко прокомментировал свое возвращение в шоу "Холостячка"

"Я безумно рад": психолог Роман Свечкоренко прокомментировал свое возвращение в шоу "Холостячка"

Мужчина пообещал, что последняя неделя проекта будет самой яркой.

В одиннадцатом выпуске романтичного реалити-шоу "Холостячка" вернулся психолог Роман Свечкоренко, который ранее покинул проект (Злата отправила его официально оформить развод). Это стало для всех, а особенно для участников шоу, большой неожиданностью.

Роман Свечкоренко/Instagram

Огневич обрадовалась возвращению Романа, ведь он ей понравился еще во время знакомства. А вот мужчины из проекта были шокированы этим и даже немного расстроились, ведь считают Свечкоренко серьезным конкурентом в шоу.

В Instagram Свечкоренко опубликовал фото, сделанное на пост-шоу "Как выйти замуж", где он позировал в черном костюме и белой футболке.

Роман Свечкоренко/Instagram

Роман также прокомментировал свое возвращение в проект:

"Ну что, многие рады моему возврату, многие нет, но историю уже не изменить. Я безумно рад, что у меня появилась такая возможность и наша история продолжается. Осталась последняя неделя, и я вам обещая, она будет самой яркой!"

Ну что ж, с нетерпеним ждем, когда сможем увиждеть свидание Романа и Златы. Интересно, как он будет завоевывать певицу?

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