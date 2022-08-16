"Я благодарна за все , что было на нашем совместном пути": Наталья Егорова о разводе с Виталием Кличко

Бывшие супруги, даже разводясь, демонстрируют взаимное уважение и образцовый такт.

Бывшая модель, а ныне певица Наталья Егорова, которая была супругой мэра Киева Виталия Кличко долгих 25 лет прокомментировала на своей странице новость о своем разводе"

"Я благодарна за все , что было на нашем совместном пути , длинною в 25 лет …

Наш Развод - это обдуманное , обоюдно принятое решение .

Так сложилось , что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись…

Мы вырастили 3-их потрясающих детей и остаёмся для них навсегда их Родителями .

Между нами по прежнему дружеские , полные уважения к друг другу отношения .

Мы всегда поддерживали и будем продолжать поддерживать друг друга при любых обстоятельствах ….

Я желаю Виталию только всего самого наилучшего… Новая «глава жизни» начинается …"

Таким образом показав, что никаких скандальных подробностей и взаимных обвинений в их истории не будет.

Наталья сейчас находится в Берлине и делает все, чтобы помогать Украине в эти сложные военные времена.

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