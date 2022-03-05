"Я был единственным мужчиной в поезде": Максим Чмерковский рассказал, как бежал из Украины

"Я был единственным мужчиной в поезде": Максим Чмерковский рассказал, как бежал из Украины

Он рассказал, что чувствует сильную вину из-за того, что уехал.

Профессиональный американский танцор и хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский, который несколько дней тому назад убежал из Украины из-за жестокого нападения России, уже дома в США. Согласно изданию People, он вернулся к своей жене Пете Мургатройд и их пятилетнему ребенку.

В интервью Good Morning America танцор рассказал, что чувствует сильную вину из-за того, что уехал, тем более что был единственным мужчиной в поезде, полном женщин и детей, рассказывает Daily Mail.

"Честно говоря, это немного сюрреалистично. Это страна, понимаете? И страна в огне. Я не могу сдерживаю слезы. Я не могу это контролировать. Я плакал по дороге из аэропорта. Всю обратную дорогу мне было неловко, потому что я был единственным мужчиной в поезде среди всех женщин и детей. Я чувствую себя виноватым. Чувствую себя плохо. Я чувствую стыд. Мне грустно", - сказал Максим.

Отметим, что в США семья Чмерковского эмигрировала в 1994 году. В Киев перед началом войны он вернулся для участия в танцевальном телешоу, которое было в разгаре съемок.

На своей странице в Instagram танцор активно делится всей правдой того, что происходит в нашей стране, публикуя кадры расстрелов городов, российскую технику на улицах и несчастных детей, которые вынуждены прятаться в подвалах и метро.

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