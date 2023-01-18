"Я даже не плачу, а вою": Катя Осадчая отреагировала на авиакатастрофу в Броварах

Катя Осадчая отреагировала на ужасную трагедию, которая произошла сегодня утром, 18 января, в Броварах Киевской области. В результате падения вертолета возле детского сада и жилого дома погибли 14 человек, среди которых — 1 ребенок.

Она опубликовала фотографию с места трагедии. Ведущая шокирована из-за произошедшего. Она отметила, что никто не должен терять своих родных из-за войны.

Катя также выразила соболезнования семьям и близким погибших в этой авиакатастрофе.

"Несколько часов держу в руках телефон и не знаю какими словами выразить ужас, который чувствую...

Я не знаю, как подобрать слов для утешения родителей, потерявших детей, ведь слова — искренние соболезнования, это какие-то сухие слова... Я знаю, что нет тех слов, чтобы они хоть как-то имели вес в таком горе... Ни один человек в мире не должен терять своих из-за войны, а эта катастрофа это тоже следствие войны, мы позже узнаем все подробности...

Я даже не плачу, а вою... так не может быть, наши люди не должны оплакивать своих детей...

Соболезнования семьям всех погибших сегодня в Броварах. Не уложится в голове, что такое могло произойти просто из-за неисправности вертолета...", — написала в посте Осадчая.

Напомним, в авиакатастрофе в Броварах погибло высшее руководство МВД.

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