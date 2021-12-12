"До глубины души удивлена своим выбором этого мужчины": Огневич прокомментировала расставание с победителем шоу

Певица опубликовала в соцсети пост с размышлениями о поступке своего избранника - Андрея Задворного.

Во время пост-шоу "Жизнь после проекта" мы узнали о том, что главная героиня проекта "Холостячка" Злата Огневич и победитель шоу Андрей Задворный не вместе. Мужчина спустя полтора месяца после проекта бросил певицу из-за того, что у него прошли к ней чувства.

Злата Огневич и Андрей Задворный на пост-шоу/Скрин видео

Для Огневич это было большим ударом. В тот момент ей хотелось умереть. Она очень болезненно переживает разрыв с Задворным, ведь она по-настоящему его полюбила.

На своей странице в Instagram Злата опубликовала пост, в котором прокомментировала сложившуюся ситуацию с ее избранником. В нем также был ее снимок из фотосессии и играла ее песня "Ти обіцяв".

"Вот и финал моей личной драмы… Любовь была…

Вопрос — а была ли она? С моей стороны — да! Всецело, по-настоящему, трепетно, с абсолютным ощущением счастья в моменте! А со стороны Андрея? Думаю, что все услышали его ответ сегодня и я тоже его узнала, но немного раньше. Он мне лично все сказал. За это готова сказать "спасибо". Поступок ведь, хоть и такой болезненный и горький в моем восприятии", - написала артистка.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Instagram Златы Огневич

Огневич призналась, что, смотря все эфиры, она с другой стороны посмотрела на все. Знаменитость удивлена, что выбрала именно Задворного.

"Сейчас я искренне и до глубины души удивлена своим выбором этого мужчины, почему именно на него откликнулось мое сердце? Почему я себе говорила тысячу раз ДА? Влюбленное сердце бывает слепо… Оно верит бесконечно и не замечает тревожных звоночков, на которые следует обратить внимание. Оно оправдывает, дает шанс и прощает, снова и снова, снова и снова… И так — по кругу. Думаю, многие женщины узнали здесь себя. Женщины, которые слишком сильно любят...", - продолжила Злата.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Instagram Холостяк СТБ

Певица не понимает, почему Задворный еще во время реалити-шоу не признался себе и ей, что у него нет к ней чувств.

"Мне очень жаль, что Андрей лишил меня шанса построить отношения с другим мужчиной на проекте. Он мог проявить смелость и признаться себе и мне, что нет чувств. Мне было бы больно, но я бы приняла это. Андрей мог покинуть проект по своей воле, просто не приняв бутоньерку из моих рук. Мог, но… Покинь он проект вовремя, моя история, возможно, сложилась бы иначе. Но случилось, как случилось. Наверное, мне нужен был этот болезненный опыт, полученный в обстоятельствах самой красивой сказки о любви.

Так или иначе, но я благодарю за такой глубокий урок. Возможно ли встретить ЛЮБОВЬ на проекте? ДА! Ведь я встретила и влюбилась по-настоящему, в момент, когда сказала ДА, я летала от счастья, как никогда в своей жизни! Я расправила крылья и мечтала парить с этим мужчиной на запредельных высотах! Спасибо, Холостячка, за такой уникальный, ценный опыт! Я продолжаю верить в любовь. И теперь я точно знаю, что стала еще на шаг ближе к Тебе", - написала Огневич.

Напомним, в пост-шоу "Жизнь после проекта" финалист Дмитрий Шевченко признался, что после финала встретил девушку, с которой развивает отношения. По иронии судьбы его возлюбленная живет в одном подъезде со Златой. Кто эта девушка, читайте в нашем материале.

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