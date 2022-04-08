"Я еще никогда себя не чувствовала такой нужной": Даша Астафьева приняла участие во флешмобе в честь волонтеров

"Я еще никогда себя не чувствовала такой нужной": Даша Астафьева приняла участие во флешмобе в честь волонтеров

Даша Астафьева с первых дней войны в Украине занимается волонтерством и помогает украинцам. Ибо у каждого из нас сейчас свой фронт.

В преддверии Международного дня благодарения волонтерам, который отмечается 20 апреля, Даша приняла участие во флешмобе, спасибо волонтерам от @1plus1_ua. Певица записала свое обращение к волонтерам и выложила его в Instagram.

"Хочу поблагодарить наших волонтеров за то, что они с первого дня войны стали ангелами хранителями для каждого из нас. Не покладая крыльев, соединяясь и закрывая глаза на весь ужас, который творится в нашей родной Украине, они делали и делают большие дела.

Перечислять их не буду, потому что это просто невозможно. Вы и сами видите эти дела и чувствуете помощь и поддержку. Я тоже волонтер, и я признаюсь, что такой важной и нужной я еще никогда себя не чувствовала. Помогать – это не только большое дело, это еще и очень приятные ощущения. Я горжусь вами и принимаю участие во флешмобе, благодарю волонтеров от @1plus1_ua к Международному дню благодарения волонтерам 20 апреля, присоединяйтесь и вы! Спасибо", - сказала в обращении Даша.

В своем блоге Даша публикует много фотографий и рассказывает о своем волонтерстве и прекрасных людях, которые помогают.

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