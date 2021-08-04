"Я горячая девушка": Настя Каменских восхитила формами в красном бикини

Певица продолжает делиться с подписчиками снимками из отпуска.

Настя Каменских сдержала слово и буквально каждый день публикует в Instagram новое фото в новом купальнике. Вчера артистка также показывала, как они с мужем ходили на прогулку. Настя надела короткое зеленое платье с глубоким декольте и босоножки на маленьких устойчивых каблуках, а в руках держала маленькую черную сумку.

Настя Каменских и Потап / Instagram Насти Каменских

Также певица предстала перед камерой в эффектном красном бикини. Позировала артистка, стоя на яхте, ее пляжный образ дополнила цепочка на шее и серьги-гвоздики.

Настя Каменских и Потап / Instagram Насти Каменских

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"Я очень горячая девушка ", - так подписала снимок певица.

Ранее фолловеры Каменских видели, как она примеряла бикини цвета айвори, а также была запечатлена на яхте в желтом слитном купальнике в первый день своего отпуска.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

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Настя Каменских на отдыхе (12 фото)

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