"Я хочу, чтобы у людей, которые это сделали, отнялись руки и ноги": Алан Бадоев отреагировал на трагедию в Буче

Украинский режиссер и клипмейкер шокирован зверством российских солдат.
Алан Бадоев эмоционально отреагировал на массовые убийства мирных людей в Буче.
"Уже два дня я хожу по Киеву и просто спасаю себя от невероятной депрессии, потому что вижу людей, они ходят на улицах, продолжают жить. Киевляне продолжают жить. Но сложно ходить по улицам после увиденного в Буче", - сказал режиссер.
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Алан шокирован зверством российский оккупантов. Он никогда не думал, что такое возможно.
"Абсолютные изверги. Утопленные в крови мрази. Я не знаю, что должно произойти, но такое зло обязано быть наказано. Чтобы отомстить за всех этих всех людей, абсолютно невинных детей", - отметил Бадоев.
Он добавил, что эта трагедия за пределами даже того, что мы видели ранее в фильмах.
"Я хочу, чтобы у людей, которые это сделали, отнялись руки и ноги", - сказал Алан.
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