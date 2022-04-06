"Я хочу, чтобы у людей, которые это сделали, отнялись руки и ноги": Алан Бадоев отреагировал на трагедию в Буче

"Я хочу, чтобы у людей, которые это сделали, отнялись руки и ноги": Алан Бадоев отреагировал на трагедию в Буче

Украинский режиссер и клипмейкер шокирован зверством российских солдат.

Алан Бадоев эмоционально отреагировал на массовые убийства мирных людей в Буче.

"Уже два дня я хожу по Киеву и просто спасаю себя от невероятной депрессии, потому что вижу людей, они ходят на улицах, продолжают жить. Киевляне продолжают жить. Но сложно ходить по улицам после увиденного в Буче", - сказал режиссер.

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Алан шокирован зверством российский оккупантов. Он никогда не думал, что такое возможно.

"Абсолютные изверги. Утопленные в крови мрази. Я не знаю, что должно произойти, но такое зло обязано быть наказано. Чтобы отомстить за всех этих всех людей, абсолютно невинных детей", - отметил Бадоев.

Он добавил, что эта трагедия за пределами даже того, что мы видели ранее в фильмах.

"Я хочу, чтобы у людей, которые это сделали, отнялись руки и ноги", - сказал Алан.

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