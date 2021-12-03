"Я хочу тебя": финалист "Холостячки" во время свидания в бассейне сделал откровенное признание Злате Огневич

"Я хочу тебя": финалист "Холостячки" во время свидания в бассейне сделал откровенное признание Злате Огневич

Дмитрий Шевченко не смог сдержаться и признался певице о своем интимном желании.

В двенадцатом выпуске романтического реалити-шоу "Холостячка" главная героиня Злата Огневич в последний раз сходила в Тунисе на свидания с финалистами – Дмитрием Шевченко и Андреем Задворным.

Злата на свидании с Дмитрием гуляли по пустыне, катались на верблюдах и квадроциклах. Затем у них были более романтичные моменты: купаясь под водопадом, они начали нежно обниматься и страстно целоваться. Поцелуи они продолжили, купаясь в реке. Дмитрий признался Злате, что влюблен в нее.

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Затем Шевченко и Огневич пришли в СПА и там продолжили нежности. Они пошли купаться в бассейн, где обнимались и целовались. Температура между ними росла и в порыве страсти Дмитрий сказал Злате: "Я хочу тебя".

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Певице приятно это было слышать, ведь она, по ее словах, чувствует к нему влечение.

"Я знаю. Я чувствую, что ты хочешь сейчас. Но я считаю, что заниматься сексом сейчас - это неправильно" – сказала певица мужчине.

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"Заниматься сексом не хочу, хочу заниматься любовью", - добавил Шевченко.

"Это не в моей системе ценностей", - ответила ему Огневич.

А вне кадра артистка аргументировала свое решение: "Я чувствовала в бассейне взаимное желание и у меня, и у Димы, но я точно знаю, что до финала секса не будет, потому что - это неправильно. Я хочу сделать свой выбор".

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