"Я хотела показать волю нашей страны": Мика Ньютон представила видео на песню, которую спела на премии "Грэмми"

Артистка выпустила видеоработу на композицию "Вільні", которую посвятила Украине.

Мика Ньютон впервые через несколько лет выпустила песню и видеоработу на нее. Артистка презентовала украиноязычную композицию "Вільні", которую посвятила украинцам.

Именно эту песню Мика спела на церемонии награждения "Грэмми" под аккомпонирование на фотепиано Джона Ледженда. Впервые в истории Грэмми на сцене звучала украинская песня.

Мика Ньютон и Джон Ледженд / Фото: Associated Press

"Оригинальную версию песни "Вільні" написал Джон Ледженд, и для меня была большая честь спеть ее на Грэмме. Энергия на сцене была невероятная и я очень благодарна Джону и продюсерам за то, что они привлекли внимание к Украине. Вся Арена аплодировала нам стоя несколько минут. Чувствовалась большая поддержка", — сказала артистка.

Ньютон отметила, что этот дуэт произошел в последнюю минуту. С ней связалась компания, которая искала украинскую певицу для держащего в секрете проекта. Мика отправила им свой материал, после чего ее пригласили на студию.

"Над украинской версией песни я работала всего полдня, с переводом текста мне помогли подруги Ника Коверина и Марина Скоморохова. Мы делали все для того, чтобы текст был максимально приближен к английскому тексту Джона. На студии, когда я записывала "Вільні" была просто магия. Это был один из лучших моментов моей жизни. Не каждый день приходится работать с такими людьми, как Harvey Mason Jr. Он работал с известными мировыми певцами: Aretha Franklin, Michael Jackson, Justin Timberlake, Britney Spears. Саундпродюсеры, не понимая украинский язык, почувствовали каждое слово и смогли передать при своде песни. Из первых аккордов я полюбила эту песню и для меня честь, что я смогла ее спеть на украинском и теперь презентую сингл "Вільні", — рассказала Мика.

Мика Ньютон на "Грэмми" / Фото: Associated Press

Очень важно для артистки было то, чтобы видео на трек монтировал кто-то из Украины, человек, который здесь и сейчас переживает войну. Ньютон нашла талантливого парня из Сарн – Богдана Крушельницкого. Ему 18 лет и он учится на факультете кинофотовидеодел. Четыре года связывает свою жизнь с видео и уже работает над первым коротким метром.

"Мы сразу нашли творческую волну. Я хотела в видео "Вільні" показать надежду на свободу и волю нашей страны, красоту Украины! Кадры из жизни Украины: какой она была до 24 февраля 2022, что сделали россияне сейчас, и показать наши мечты и веру, что мы боремся за свободное и мирное будущее страны! Когда Богдан монтировал в бомбоубежище, то говорил, что работа над видео отвлекала его от реальности и звуков сирен снаружи. Эта работа — это надежда людей на свободу и свет!" - сказала певица.

В настоящее время Ньютон вместе с другими украинскими артистами выступает в рамках благотворительного тура США. Концерты уже прошли в Сан-Франциско и Сиэтле. На днях будут концерты в Майами, Лос-Анджелесе и других городах. Мика и Дмитрий Ступка являются ведущими этих концертов.

"Из-за стресса мое здоровье в не лучшем состоянии и голос тоже, но когда просят для Украины, то ты встаешь и делаешь все, что нужно, без лишних слов. Для меня очень важно помогать сейчас стране. И это я делаю от всего сердца, как гражданка. Я не планировала петь в этом году. Но каждому нужно делать все, что можешь. Поэтому я поставила свою жизнь на паузу и буду участвовать во многих мероприятиях, которые будут проводиться в Америке", — рассказала певица.

Мика Ньютон/Прессслужба

Читайте также: